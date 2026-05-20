Полицейские Элисты установили подозреваемого в краже велосипеда

В дежурную часть Управления МВД России по г. Элисте обратилась местная жительница с заявлением о краже дорогостоящего велосипеда. Установлено: её сын оставил транспортное средство без присмотра на стадионе, а вернувшись, не обнаружил его на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, совершившее кражу. Похитителем оказался местный подросток. Велосипед изъят для последующей передачи владельцу. Задержанный признался: он взял чужое транспортное средство, но вскоре оставил его в подъезде многоквартирного дома.

В настоящее время с юным нарушителем и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Фото: МВД Калмыкии