В Ики-Бурульском районе пресекли незаконную добычу рыбы.

Сотрудники полиции Ики-Бурульского района на берегу озера Восточный Маныч задержали жителя Ставропольского края, который незаконно добывал рыбу. Полицейские обнаружили и изъяли у 44-летнего мужчины незаконное орудие лова — ставные сети общей длиной более 110 м. Мужчина успел добыть 29 экземпляров рыбы частиковых пород. Изъятую рыбу направили на ихтиологическую экспертизу, по результатам которой полицейские примут процессуальное решение.

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