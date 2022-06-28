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14 ноября, 14:41

В Ики-Бурульском районе пресекли незаконную добычу рыбы.

В Ики-Бурульском районе пресекли незаконную добычу рыбы.
Сотрудники полиции Ики-Бурульского района на берегу озера Восточный Маныч задержали жителя Ставропольского края, который незаконно добывал рыбу. Полицейские обнаружили и изъяли у 44-летнего мужчины незаконное орудие лова — ставные сети общей длиной более 110 м. Мужчина успел добыть 29 экземпляров рыбы частиковых пород. Изъятую рыбу направили на ихтиологическую экспертизу, по результатам которой полицейские примут процессуальное решение.
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