Делегация Калмыкии приняла участие в Глобальном Буддийском Саммите.

Второй по счёту форум состоялся в Индии под девизом: «Коллективная мудрость, единый голос и мирное сосуществование».

В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран: главы буддийских организаций, духовные учителя, учёные, общественные и политические деятели. Тема обсуждений — непреходящие буддийские ценности сострадания, мудрости и мира.

В составе участников — делегаты из Калмыкии: председатель ЦДУБ Геше Йонтен, заместитель председателя правительства Очир Джамбинов, советники главы республики Владимир Салыков и Геннадий Корнеев.

В рамках саммита были достигнуты договорённости о сотрудничестве, в том числе связанные с Международным Буддийским Деловым Клубом. Напомним, что решение о его создании было принято на экономической сессии III Международного Буддийского Форума в Элисте.

Фото и видео: Постпредство Калмыкии