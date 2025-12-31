Сегодня в России отмечают Татьянин день

Фонд содействия изучению общественного мнения, платформа «Неравнодушный человек» представили данные онлайн-опроса молодёжи, проведённого при поддержке ВЦИОМ. Молодые россияне знают о перспективах своего трудоустройства и убеждены, что легко найдут работу по окончании учёбы, — об этом сказали 57% опрошенных. При этом многие студенты начинают свой карьерный путь ещё во время учёбы: так, 36% респондентов совмещают работу с учёбой в высшем учебном заведении, начиная уже с третьего курса. Сами вузы дополнительно способствуют профессиональному развитию своих выпускников: 45% опрошенных подтвердили, что знакомятся с потенциальными работодателями по своему направлению обучения уже в вузе, а 42% проходят стажировки и практики. И подавляющее большинство молодых россиян связывают свою судьбу с Родиной — только 9% планируют искать работу за границей.

Фото: Неравнодушный человек