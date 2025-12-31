25 января, 22:44
 -13 °C
89,06
75,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 января, 17:39
НовостиСобытие

Сегодня день рождения Владимира Высоцкого.

Сегодня день рождения Владимира Высоцкого.

Ему бы исполнилось 88 лет. Но, увы, он ушёл из жизни в 42 года. Прожив её ярко. Внеся большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения. Целые поколения выросли на его песнях, которые стали хитами не только в СССР, но и в других странах.

Высоцкий говорил: «Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет». И это при том, что он не был признан официально: ему не разрешали печатать сборники стихотворений, не принимали в Союз писателей.

Но народом он был признан при жизни, став легендой.

Фото: Вячеслав Володин

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия