25 января, 17:37
Новости

Дородовой тест сделали бесплатным для россиянок

Женщины смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование по полису ОМС. Об этом сообщают РИА Новости.

Исследование позволяет оценить риск хромосомных аномалий у плода, таких как синдромы Дауна, Эдвардса и Патау, а также ряда других генетических нарушений.

Тест проводится по анализу крови матери, в котором выделяется и исследуется внеклеточная ДНК плода. Его можно проходить с конца первого триместра (как при одноплодной, так и при многоплодной беременности).

