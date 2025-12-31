Дородовой тест сделали бесплатным для россиянок

Женщины смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование по полису ОМС. Об этом сообщают РИА Новости.

Исследование позволяет оценить риск хромосомных аномалий у плода, таких как синдромы Дауна, Эдвардса и Патау, а также ряда других генетических нарушений.

Тест проводится по анализу крови матери, в котором выделяется и исследуется внеклеточная ДНК плода. Его можно проходить с конца первого триместра (как при одноплодной, так и при многоплодной беременности).