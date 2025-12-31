26 января, 14:46
26 января, 09:34
НовостиСобытие

Баатр Эрендженов из Калмыкии завоевал золотую медаль по вольной борьбе и бронзовую — по греко-римской на открытом международном чемпионате Республики Беларусь среди мастеров ковра (ветеранов).

Турнир прошёл на высоком организационном и спортивном уровне, собрав опытных борцов из разных регионов России, Беларуси, Монголии, Азербайджана и Казахстана. Соревнования подтвердили, что возраст не является препятствием для спортивных достижений, где ключевую роль играют опыт, дисциплина и мотивация.

Фото и видео: Министерство физической культуры и спорта РК

