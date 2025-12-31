В Элисте городские и коммунальные службы трудятся в непрерывном режиме.
А всё из-за ухудшения погоды. Элиста оказалась во власти снежной стихии 🌨
По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся ещё в течение суток, на автомагистралях гололедица. Снегоуборочные бригады работают на расчистке городских дорог, посыпая их песко-соляной смесью. На улицы с ночи вышла спецтехника. Снег убирают с тротуаров и пешеходных зон.
Глава городской администрации Алдар Лиджиков призвал автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах, не превышать скоростные ограничения и соблюдать правила.
Видео: Алдар Лиджиков, Городское Зеленое Хозяйство