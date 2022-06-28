14 ноября, 14:49
Точку в споре с подрядчиком ремонта автодороги по улице Сухэ-Батора в Элисте поставит суд.
Интересы столичных жителей отстаивают общественники. По их словам «затянувшийся ремонт порядком надоел не только горожанам, но и городским властям.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Подрядная организация Ростовавтодор, как видно, не намерена исполнять свои гарантийные обязательства по содержанию дороги», сообщил телеграмканал Общественной Палаты Калмыкии.
Видео: Телеграм канал Общественной палаты Республики Калмыкия
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