Точку в споре с подрядчиком ремонта автодороги по улице Сухэ-Батора в Элисте поставит суд.

Интересы столичных жителей отстаивают общественники. По их словам «затянувшийся ремонт порядком надоел не только горожанам, но и городским властям.

Подрядная организация Ростовавтодор, как видно, не намерена исполнять свои гарантийные обязательства по содержанию дороги», сообщил телеграмканал Общественной Палаты Калмыкии.

Видео: Телеграм канал Общественной палаты Республики Калмыкия