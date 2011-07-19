Сегодня жители Калмыкии могут поклониться святой блаженной Матроне.

Ковчег с мощами отправится в храм Сергия Радонежского. Эта святыня - одна из самых известных и почитаемых у православных. С рождения она имела дар чудотворения. Считается, что Матрона помогает всем, кто обращается к ней с просьбами и молитвами, и укрепляет веру в Бога. Как отметил Протоирей Казанского собора Анатолий Скляров, главное молиться с любовью и верой в душе.

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