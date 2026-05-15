Председатель Избиркома Калмыкии провёл рабочую встречу с Байиром Путеевым

Сегодня председатель Избирательной комиссии Республики Калмыкия Бембя Чужаев встретился с руководителем РИК КРО ВПП «Единая Россия», сенатором Российской Федерации от региона Байиром Путеевым. Встреча прошла в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Стороны обсудили взаимодействие в межвыборный период и в ходе избирательной кампании 2026 года. Особое внимание уделено защите избирательных прав граждан. Бембя Чужаев рекомендовал сосредоточиться на обучении наблюдателей с учётом требований законодательства, особенностей предстоящих выборов и современных методов работы.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия