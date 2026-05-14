16 мая, 18:10
НовостиСобытие

Мужчин разводят на дорогие букеты: новый вид обмана на свиданиях

Схема проста: девушка знакомится в приложении, назначает встречу и как бы случайно заводит спутника в цветочный магазин. Тот покупает букет — порой за десятки тысяч рублей. После непродолжительной прогулки у дамы внезапно появляются срочные дела. Она исчезает, а цветы возвращаются обратно в салон. За вечер один и тот же букет могут продать пять раз, сообщает Mash.

Ранее предприимчивые мошенницы действовали через кафе и рестораны: накручивали крупные чеки, а заведения делились прибылью.

