19 мая, 10:26
Новости

21-летний москвич взломал аккаунт через ссылку и лишил жительницу Калмыкии значительной суммы

Сотрудниками полиции задержан 21-летний житель Москвы. Он создал вредоносную ссылку и рассылал её гражданам в мессенджере. Переход по ссылке приводил к взлому аккаунта

Данным способом были похищены деньги у 39-летней жительницы одного из районов. Сумма ущерба признана для неё значительной. Задержание проведено на территории Москвы сотрудниками МО МВД России «Лаганский» при силовой поддержке. Злоумышленник сознался. Он помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии

