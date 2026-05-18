Спортсменки из Калмыкии принимают участие в соревнованиях в Бишкеке.

В составе сборной России под руководством тренера Мергена Мархаева в Бишкек отправились три спортсменки из республики:

Шатаева Галина (10-11 лет)

Бородаева Софья (14-15 лет)

Соятиева Анастасия (18 лет+)

С 15 по 20 мая там проходят Первенство и Чемпионат Мира по рукопашному бою. Спортсменки являются победительницами всероссийских соревнований, а также Чемпионата и Первенства ЮФО, Первенства России и Кубка России по рукопашному бою.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкии