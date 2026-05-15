18 мая, 07:04
В посёлке Песчаный готовятся к установке новой водонапорной башни

В ходе рабочей поездки по Приютненскому району совместно с главой Песчаного СМО Чингизом Очировым проинспектирован ход подготовки к монтажу башни Рожновского.

Конструкция уже доставлена, в ближайшее время специалисты приступят к установке. Новая башня улучшит водоснабжение и повысит качество коммунальной инфраструктуры. Для жителей Песчаного это долгожданный объект, который обеспечит более стабильную подачу воды.

Обсуждены организационные вопросы, этапы работ и сроки монтажа. Развитие инфраструктуры сельских поселений района продолжается.

Фото: Басан Манжиков

