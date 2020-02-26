Сезон окота в Хулхуте подходит к концу

В посёлке Хулхута завершается традиционный сезон окота. С приходом весны фермеры встретили пополнение в отарах. Пастбищное овцеводство — основа сельского хозяйства региона и значимый сектор экономики. Круглогодичный выпас обеспечивает высокое качество шерсти и мяса. Молодые фермеры перенимают знания старших, и это даёт уверенность в будущем отрасли. Хозяйствам оказывается поддержка: ветеринарное сопровождение молодняка, меры стимулирования молодых специалистов. Чабаны отмечают, что сезон проходит благополучно: погода благоприятна, поголовье растёт.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии