Калмыкия — в топ-5 регионов РФ по росту малого бизнеса

За 3 года число субъектов МСП в республике выросло на 119,02%, сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокус». Это четвертый показатель в стране после двух новых регионов - Херсонской, Запорожской областей и Дагестана. Замыкает пятерку Чечня (+66,94%).

В числе направлений, которые растут быстрее всего это - курьерские услуги, вспомогательные и рекрутинговые сервисы и информационные технологии.

Самыми популярными сферами МСП в России названы розничная торговля и оптовая торговля, сухопутный и трубопроводный транспорт. В Калмыкии предпринимательскую активность эксперты связывают с господдержкой и вовлечением населения в бизнес.