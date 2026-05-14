Россия будет председательствовать в ШОС в 2027–2028 годах

Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2027—2028 годах.

Согласно документу, председателем Организационного комитета назначен помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце прошлого года в присутствии лидеров государств — членов ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс. Документ закрепил долгосрочное взаимодействие сторон по развитию деловой, конгрессно-выставочной и информационной повестки организации, а также создал основу для системной работы в период председательства России в ШОС, сообщает Росконгресс.

«Председательство России в ШОС станет для Организации важным этапом продвижения совместных инициатив, направленных на развитие многополярного мира, расширение межгосударственного сотрудничества и укрепление устойчивой архитектуры взаимодействия в Евразии», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ оказывать содействие Фонду «Росконгресс» в подготовке обеспечения председательства России в ШОС в 2027 — 2028 годах.

Фото: Кремль ру.