Сегодня Национальный музей им. Н. Н. Пальмова присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев».

В год единства народов России тема мероприятия – «Родные». Музей подготовил насыщенную программу, которая объединяет традиции и современность, искусство и ремесло, музыку и творчество. Гости всех возрастов смогут погрузиться в атмосферу культурного многообразия и познакомиться с богатым наследием региона. В течение всего дня до 22:00 посетителей ждут разнообразные площадки и активности. Зона фуд-корта «Ярмарка – Родным»: дегустация блюд национальных кухонь, знакомство с гастрономическими традициями народов, проживающих на территории Калмыкии. Интерактивная этнографическая площадка «Город мастеров»: уникальные мастер-классы от национально-культурных центров.