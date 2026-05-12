Мошенники превращают граждан в соучастников преступлений.

Сотрудники полиции Калмыкии установили личность гражданина, выполнявшего роль курьера в мошеннической схеме. В полицию обратилась местная жительница. Пенсионерка сообщила, что в мессенджере с ней связались неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов. Путем длительных уговоров злоумышленники убедили её, что сбережения находятся в опасности и их необходимо передать для сохранения. Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему курьеру 4 400 000 рублей, полагая, что он также представляет силовое ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе оперативных мероприятий установлена личность курьера — им оказалась местная жительница. Она созналась в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и иные фигуранты противоправной деятельности.

Видео: МВД Калмыкии