Манифест безопасности: трек «Контроль»

Дорога не прощает легкомыслия и суеты. Бескрайние трассы Калмыкии требуют от каждого водителя предельной концентрации, ежесекундной дисциплины и холодного расчета.

Представляем вам специальный аудиопроект — музыкальный манифест, напоминающий о главном правиле любого маршрута:

«Скорость пьянит, притупляет контроль, Но помни, водитель, у каждого роль. Правила строго в пути соблюдай, Секунда ошибки — переступишь ты край...»

Эти строки — напоминание каждому, кто садится за руль. Навыки вождения, исправность техники и трезвый расчет должны оставаться в приоритете. От одного решения водителя зависит безопасность пассажиров и тех, кто движется навстречу.

Порядок на дорогах республики начинается с личной ответственности. Включите этот трек перед выездом, пристегните ремень безопасности и сделайте осознанный выбор.

Неукоснительно соблюдайте ПДД РФ. Берегите себя и тех, кто вам дорог!

