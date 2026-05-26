Степи Калмыкии продолжают радовать удивительными встречами.

Над оживленной трассой Комсомольский – Лагань величественно проплыла стая пеликанов. Кадрами поделились сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий. Птицы-гиганты держали четкий курс на юг, в сторону поселка Артезиан. Такая численность говорит о том, что птицы отлично сработались: в стае им гораздо проще находить корм в степных водоемах и перемещаться на дальние расстояния. Встретить краснокнижных гигантов над степной трассой — большая удача, говорят специалисты.