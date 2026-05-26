28 мая, 10:15
НовостиСобытие

В Лаганском районе местную жительницу осудили за покушение на убийство

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на убийство. Вечером 25 октября 2025 года потерпевшая с подругой пришли к обвиняемой обсудить дневной инцидент. В ходе конфликта женщина ударила гостью ножом в грудь, выбежав за ней в подъезд. Повреждение квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Пострадавшую спасли медики. Суд приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

