В Лаганском районе местную жительницу осудили за покушение на убийство

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на убийство. Вечером 25 октября 2025 года потерпевшая с подругой пришли к обвиняемой обсудить дневной инцидент. В ходе конфликта женщина ударила гостью ножом в грудь, выбежав за ней в подъезд. Повреждение квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Пострадавшую спасли медики. Суд приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

