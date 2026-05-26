27 мая, 19:54
НовостиСобытие

Председателя сельхозкооператива в Калмыкии подозревают в невыплате зарплаты 27 работникам.

Целинным межрайонным следственным отделом СК России по Калмыкии возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод им. Кирова».

По версии следствия, с января по 31 марта 2026 года подозреваемый не выплатил зарплату 27 работникам кооператива. Общая задолженность составила более одного миллиона рублей, при этом возможность для выплат у руководителя имелась.

В ходе предварительного следствия будут приняты меры, направленные на возмещение задолженности всем сотрудникам в полном объеме.

И вот, что сообщила помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева.

Фото и видео: Следком Калмыкии

