Председателя сельхозкооператива в Калмыкии подозревают в невыплате зарплаты 27 работникам.
Целинным межрайонным следственным отделом СК России по Калмыкии возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод им. Кирова».
По версии следствия, с января по 31 марта 2026 года подозреваемый не выплатил зарплату 27 работникам кооператива. Общая задолженность составила более одного миллиона рублей, при этом возможность для выплат у руководителя имелась.
В ходе предварительного следствия будут приняты меры, направленные на возмещение задолженности всем сотрудникам в полном объеме.
И вот, что сообщила помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева.
Фото и видео: Следком Калмыкии