Аллергиков Калмыкии предупреждают о высокой активности пыльцы.

По данным Яндекс Погоды, Элиста и вся республика окрашены в красный цвет — сейчас пик цветения степных злаков. До умеренных показателей концентрация аллергенов спадёт лишь 28 мая, после чего вновь вернётся к опасным «алым» отметкам. Аллергикам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице (особенно в ветреные часы), носить маску и очки, а также следить за самочувствием. При симптомах промойте слизистые, а за антигистаминными препаратами обратитесь к врачу.