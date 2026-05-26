В Калмыкии запретят продажу рецептурных препаратов без электронного рецепта

Минздрав России работает над законопроектом, который сделает невозможным приобретение рецептурных лекарств без электронного рецепта. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе открытого диалога в Совфеде. По ее словам, на сегодняшний день еще фиксируются случаи продажи рецептурных препаратов без рецепта.

«Только четкая привязка к электронному рецепту и продаже через систему МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) запретит продажу рецептурных лекарственных препаратов, поэтому сейчас отрабатывается механизм. Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта», — сказала она.

Ее дополнил статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Чиновник сообщил, что Минздрав ожидает завершения доработки текста законопроекта, подчеркнув, что его обсуждение с Советом Федерации состоится в течение нескольких месяцев.