Дипломные работы в будущем исчезнут из-за развития искусственного интеллекта.
Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. На смену им вернётся устный экзамен, который позволит оценить реальные способности студента.
«Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя, это всё равно чувствуется», — отметил министр.
По его словам, объёмы сгенерированного нейросетями текста в дипломах существенно выросли. В лидерах — экономические специальности, где доля достигает 60%. В ближайшие годы в вузы начнут поступать студенты, для которых ИИ будет нормой с рождения, что потребует обновления подходов к обучению. Прививать культуру применения искусственного интеллекта необходимо уже со школы.