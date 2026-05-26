62-летний житель Лаганского района признан виновным в покушении на убийство
Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 октября 2025 года мужчина, находясь в подъезде многоквартирного дома, после ссоры нанес потерпевшей удар ножом в область грудной клетки. Довести замысел до конца он не смог, поскольку женщине своевременно оказали медицинскую помощь
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Следком Калмыкии