28 мая, 12:54
НовостиСобытие

62-летний житель Лаганского района признан виновным в покушении на убийство

Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 октября 2025 года мужчина, находясь в подъезде многоквартирного дома, после ссоры нанес потерпевшей удар ножом в область грудной клетки. Довести замысел до конца он не смог, поскольку женщине своевременно оказали медицинскую помощь

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Следком Калмыкии

