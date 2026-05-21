Жителю Калмыкии удалили литр паразитов на операции в Волгограде.

Как сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете, 25-летний пациент поступил в больницу №16 с жалобами на опухолевидное образование внизу живота, боли и проблемы с мочеиспусканием. Обследование выявило эхинококкоз — паразитарное поражение малого таза и печени. Причина — профессиональная деятельность.

Под руководством доктора медицинских наук Юрия Веденина хирурги удалили кисту, сросшуюся с мочевым пузырём и кишечником, а также выполнили резекцию печени. Всего извлекли около литра паразитов.

Пациент выписан на 10-е сутки. Случай редчайший: множественные кисты брюшной полости встречаются не чаще 1 раза на 100 тысяч населения.

Видео: Волгоградский медицинский университет (ВолгГМУ)