  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 мая, 17:58
НовостиСобытие

Жителю Калмыкии удалили литр паразитов на операции в Волгограде.

Жителю Калмыкии удалили литр паразитов на операции в Волгограде.

Как сообщили в Волгоградском государственном медицинском университете, 25-летний пациент поступил в больницу №16 с жалобами на опухолевидное образование внизу живота, боли и проблемы с мочеиспусканием. Обследование выявило эхинококкоз — паразитарное поражение малого таза и печени. Причина — профессиональная деятельность.

Под руководством доктора медицинских наук Юрия Веденина хирурги удалили кисту, сросшуюся с мочевым пузырём и кишечником, а также выполнили резекцию печени. Всего извлекли около литра паразитов.

Пациент выписан на 10-е сутки. Случай редчайший: множественные кисты брюшной полости встречаются не чаще 1 раза на 100 тысяч населения.

Видео: Волгоградский медицинский университет (ВолгГМУ)

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия