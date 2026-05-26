Калмыкия показала рекордные результаты по восстановлению лесов

В 2025 году в республике провели посадки на площади 1454,6 гектара — это 125 процентов от целевого уровня. На 2026 год запланировано лесовосстановление ещё на 1450 гектаров. На это выделено 46,9 миллиона рублей на технику и 14,9 миллиона на модернизацию питомников.

Председатель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев отметил, что регион находится на передовой борьбы с опустыниванием. Одних показателей по восстановлению лесов недостаточно — нужен комплексный подход, включающий контроль за выпасом скота, восстановление лесополос и работу с водными ресурсами.

