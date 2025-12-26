28 декабря, 18:34
28 декабря, 15:27
НовостиСобытие

28 декабря - День памяти и скорби.

82 года назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием “Улусы”. Ссылка народа затянулась на целых тринадцать лет Семьи были лишены родины и подверглись тяжелейшим испытаниям. Наша творческая группа сегодня встретилась со старожилами Целинного района. С Валентиной Зориной, отметившей в этом году 85 лет и Галиной Джамбышевой накануне ее 90 –летия.

📼Вот как они вспоминают трагические события 1943 –го.

