28 декабря - День памяти и скорби.

82 года назад свершилась чудовищная несправедливость: осуществлена операция под кодовым названием “Улусы”. Ссылка народа затянулась на целых тринадцать лет Семьи были лишены родины и подверглись тяжелейшим испытаниям. Наша творческая группа сегодня встретилась со старожилами Целинного района. С Валентиной Зориной, отметившей в этом году 85 лет и Галиной Джамбышевой накануне ее 90 –летия.

📼Вот как они вспоминают трагические события 1943 –го.