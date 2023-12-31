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2 января, 07:55
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Одним из заметных проектов нашей телекомпании в прошедшем году была программа "В районном масштабе"

Суть её была в том, что молодые ведущие, ездили по районам, узнавали что-то новое о каждом из них , знакомились с людьми, узнавали о последних новостях и это было интересно телезрителям. К одной из передач даже был комментарий из Камчатки.

А спонсором этой программы был Фонд развития Калмыкии. Наши ведущие вместе с представителем Фонда подвели итоги ушедшего года.

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