Одним из заметных проектов нашей телекомпании в прошедшем году была программа "В районном масштабе"

Суть её была в том, что молодые ведущие, ездили по районам, узнавали что-то новое о каждом из них , знакомились с людьми, узнавали о последних новостях и это было интересно телезрителям. К одной из передач даже был комментарий из Камчатки.

А спонсором этой программы был Фонд развития Калмыкии. Наши ведущие вместе с представителем Фонда подвели итоги ушедшего года.