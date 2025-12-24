25 декабря, 21:10
25 декабря, 16:02
НовостиСобытие

В 2026 году объём государственной поддержки начинающих фермеров Калмыкии будет повышен на 25%, до 235 млн рублей.

Основное направление финансирования — строительство современных площадок для откорма крупного и мелкого рогатого скота. Об этом пишет ТАСС.

Эта мера призвана продолжить реализацию концепции развития животноводства республики. За последние пять лет в регионе создано более 100 современных откормочных площадок общей мощностью более 30 тыс. голов единовременного содержания. Увеличение господдержки позволит продолжить модернизацию животноводческого сектора, повысить объёмы производства и качество продукции.

