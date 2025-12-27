Фотограф из Калмыкии Виктор Владимиров стал призёром межрегиональной фотовыставки «Мой любимый край».

Она открылась 5 декабря в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока в Адыгее. В экспозицию вошло 160 работ 54 фотографов из 11 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, отобранных из почти 400 заявок.

Виктор Владимиров из Элисты вошёл в число авторов лучших работ, наряду с фотографами из Краснодара, Майкопа, Ялты, Новочеркасска, Севастополя и Астрахани. Он занял третье место в номинации «Природа».

Выставка посвящена красоте природы юга России — от горных вершин Адыгеи и Карачаево-Черкесии до астраханских барханов. Цель проекта — не только показать уникальные кадры, но и напомнить о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Фото: Заповедник "Черные земли"