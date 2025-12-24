25 декабря, 21:15
25 декабря, 16:03
НовостиСобытие

Александр Мишаков проверил ход работ на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Элисте.

Александр Мишаков проверил ход работ на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Элисте.

Зампред Правительства Калмыкии отметил, что, несмотря на продолжающиеся работы, есть вопросы, требующие срочного решения. Обозначены риски, которые могут повлиять на сроки и качество сдачи объекта.

Подрядчикам и ответственным лицам даны поручения: ускорить темпы работ, усилить дисциплину на площадке, обеспечить строгое соответствие требованиям к качеству.

Фото: Александр Мишаков.

