По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана во всех храмах республики прошли заупокойные богослужения в память о жертвах депортации калмыцкого народа.

Священнослужители и прихожане возносили молитвы об упокоении душ пострадавших в годы вынужденного переселения, а также о даровании мира и утешения их потомкам. Архиепископ Юстиниан подчеркнул важность сохранения исторической памяти и молитвы о единстве народа. В воскресной школе Казанского собора воспитанникам рассказали о проявлениях человеческого сострадания и помощи, которые верующие русские оказывали выселяемым калмыкам.

Прихожанин храма Антон Кийков поделился семейной историей: его прабабушка Надежда Шаповалова, тогда работала в полевой пекарне в окрестностях Элисты, увидев колонну с переселенцами, отдала им весь хлеб, несмотря на риск лишиться свободы. Сделала она это во имя Христово, понимая, что без пищи ссыльные могли в дороге погибнуть. Позднее трое её сыновей вернулись с войны, и Надежда Ефимовна считала это чудом, посланным ей за проявленное милосердие.