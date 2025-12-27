29 декабря, 13:22
29 декабря, 09:28
НовостиСобытие

В Элисте продолжается комплекс мероприятий, направленных на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения и снижение аварийности.

Инспекторы усилили контроль за их соблюдением на основных магистралях и во дворах жилых кварталов. Особое внимание уделяется нарушениям, связанным с превышением скорости, проездом на запрещающий сигнал светофора и непредоставлением преимущества пешеходам. Госавтоинспекция призывает жителей города сообщать о нарушениях ПДД по телефону 112. Все поступившие сообщения будут проверены, а к нарушителям применены предусмотренные законом меры.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

