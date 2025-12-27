29 декабря, 13:22
29 декабря, 09:26
НовостиСобытие

Учебное пособие «История нашего края. Республика Калмыкия» для 5–7 классов прошло экспертизу и рекомендовано к включению в федеральный перечень учебников.

Решение было принято 12 декабря 2024 года. Учебники созданы в рамках государственного заказа по программе патриотического воспитания. Калмыкия вошла в число 32 пилотных регионов, разработавших собственные учебные пособия по истории родного края.

Разработка велась под руководством доктора исторических наук, профессора Константина Максимова при координации Министерства образования и науки Калмыкии и методической поддержке республиканского Института повышения квалификации работников образования.

Учебник будет введён в школах республики во втором полугодии текущего учебного года.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

