29 декабря, 09:29
НовостиСобытие

В Юстинском районе состоялась церемония передачи Ордена Мужества семье погибшего участника специальной военной операции Нарана Эрднеева.

Указом Президента России он посмертно награждён высшей государственной наградой за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите Отечества.

Орден родителям героя передали глава районной администрации Геннадий Очиров и военный комиссар Юстинского района Эдуард Очиров. В своём обращении они подчеркнули, что память о подвиге Нарана Эрднеева навсегда сохранится в сердцах жителей района.

Фото: Юстинское РМО Республики Калмыкия

