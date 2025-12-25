На территории заповедника «Черные земли» завершился брачный период реликтовых антилоп.
Сотрудники ожидают пополнение, как известно ежегодно растет количество краснокнижных животных. На сегодня их насчитывается порядка 53 тысяч. Брачный период традиционно длится не более двух – трёх недель. Научные сотрудники заповедника только что вернулись с полевых наблюдений за сайгаками. По их словам, самцы покинули места гона и откочевали юго-западнее – к плесам и разливам Черноземельского оросительного канала.
