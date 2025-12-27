29 декабря, 20:23
29 декабря, 15:09
НовостиСобытие

Наступающий 2026 год пройдёт под покровительством Огненной Лошади.

Наверное, нет более значимого животного для Калмыкии, чем лошадь, с которой тесно связана жизнь многих поколений. Кони издавна наделялись особыми свойствами, сказал в интервью тренер по конной стрельбе из лука Борис Болеев. Не случайно в русских сказках и былинах её представляли преданным боевым другом и волшебством, спасающим жизнь героя. А в калмыцких песнях и героическом эпосе «Джангар» с верным другом – конём – совершали свои подвиги богатыри.

