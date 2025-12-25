В столице Калмыкии готовятся ко Дню памяти и скорби.

Завтра исполняется 82 года со дня депортации калмыцкого народа в Сибирь. В память об этой трагической странице в Элисте установлен монумент «Исход и Возвращение» Эрнста Неизвестного. С 1996 года сюда приходят жители со всей республики, чтобы поклониться и отдать дань памяти всем тем, кто навсегда остался в сибирской ссылке.

По замыслу автора, которому в 2025 году исполнилось бы 100 лет, монумент — это собирательный образ трагедии и возрождения калмыцкого народа. Исторические кадры открытия памятника и тогдашние интервью всемирно известного скульптора хранятся в архиве ГТРК Калмыкия. Авторами уникальных съемок были корреспонденты, операторы и режиссеры нашей телерадиокомпании.

Видео: Алдар Лиджиков