В эти минуты проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню освобождения п. Яшкуль от немецко-фашистских захватчиков.

В грозном 1942 году доблестные советские воины освободили такие населённые пункты, как Хулхута, Утта, Улан-Эрге. Яшкуль был освобождён 29 декабря. В рядах защитников были земляки: Даван Басангов, Дорджи-Гаря Бичачиев, Дорджи Горяев и многие другие. Эта дата навсегда вписана в летопись истории посёлка как пример великого подвига, мужества и героизма наших солдат.