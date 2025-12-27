В Юстинском районе состоялась церемония передачи Ордена Мужества семье погибшего участника специальной военной операции Александра Лихонкина.
Указом Президента России Александр Петрович Лихонкин посмертно награждён за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в зоне СВО.
Орден матери героя, Надежде Якимовне, вручили глава районной администрации Геннадий Очиров и военный комиссар района Эдуард Очиров.
Фото: Юстинское РМО Республики Калмыкия