29 декабря, 15:06
НовостиСобытие

В Юстинском районе состоялась церемония передачи Ордена Мужества семье погибшего участника специальной военной операции Александра Лихонкина.

Указом Президента России Александр Петрович Лихонкин посмертно награждён за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Орден матери героя, Надежде Якимовне, вручили глава районной администрации Геннадий Очиров и военный комиссар района Эдуард Очиров.

Фото: Юстинское РМО Республики Калмыкия

