Ветераны специальной военной операции выступили на республиканской параспартакиаде в Калмыкии

Соревнования проходили по девяти видам спорта, участники из республики заняли призовые места во всех дисциплинах. Ветераны вместе с семьями приняли участие в эстафете «Мама, папа и я – спортивная семья». Мероприятие стало важным инструментом реабилитации и социализации, объединив сотни участников в дружеской атмосфере.

«Вовлечение ветеранов в физическую культуру, спорт и паралимпийское движение – одно из важных направлений в нашей работе и в этих вопросах фонд взаимодействует со всеми задействованными структурами. На практике мы видим, это один из наиболее действенных инструментов реабилитации», - отметил руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Очир Халгаев.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия