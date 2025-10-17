18 ноября, 17:16
В Элисте завершилось строительство Центра культурного развития общей площадью более 1,7 тыс. кв. м.

Социальный объект возведен в рамках национального проекта "Культура" при бюджетном финансировании свыше 180 млн рублей.

На протяжении всего периода строительства специалисты Народного фронта в Калмыкии осуществляли общественный контроль за ходом работ. Выявленные в марте нарушения в сфере благоустройства были полностью устранены подрядчиком.

В новом центре разместятся творческие мастерские, студии и многофункциональный кинотеатральный зал на 200 мест. Объект станет важной площадкой для проведения культурных мероприятий и репетиций творческих коллективов Элисты.

