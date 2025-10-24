Сегодня в России — День работников автотранспорта.

Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтников, инженерно-технических специалистов, руководителей профильных предприятий. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей. Поздравляем всех работников отрасли в Калмыкии, а особенно транспортный отдел ГТРК «Калмыкия». Они с нами в любую погоду, и днём, и ночью, путеводители в командировках. Берегите себя.