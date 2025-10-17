В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Следствие установило, что 13 апреля 2025 года ночью на улице Ю. Клыкова между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и несовершеннолетним произошла словесная ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес подростку ножевое ранение в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, выполнив весь комплекс необходимых процессуальных действий.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии