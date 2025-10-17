18 ноября, 11:22
18 ноября, 08:05
НовостиСобытие

Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев избран вице-президентом Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» по итогам IV Съезда организации.﻿

«Общество врачей России» — одно из самых значимых врачебных общественных движений страны, исторической основой которого являются Пироговские медицинские общества. Бадма Башанкаев, известный российский хирург и депутат Государственной Думы, занимает высокие должности в сфере здравоохранения и активно участвует в развитии медицинской науки и практики в России. Его избрание в вице-президенты отражает признание вклада в медицинское сообщество и продолжение традиций профессионального врачебного движения.

Фото: Бадма Башанкаев

