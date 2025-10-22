В Главном управлении МЧС по Республике Калмыкия состоялась интерактивная лекция, организованная Российским обществом «Знание».

Мероприятие на тему «Национальные цели развития и способы их достижения» провела доцент Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, кандидат исторических наук Даглара Амаева.

Спикер подробно раскрыла пути достижения национальных целей развития, подчеркнув, что национальные проекты являются важным, но не единственным механизмом их реализации. В завершение мероприятия лектор ответила на вопросы сотрудников чрезвычайного ведомства.

Личный состав МЧС Калмыкии проявил активный интерес к теме и поблагодарил Даглару Амаеву за познавательную лекцию.

Фото: МЧС Республики Калмыкия